В Челябинской области 425 детей-инвалидов получили сертификаты на 100 тысяч рублей

Деньги можно направить на реабилитацию и оздоровление

Первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала о том, как работает система выдачи сертификатов на реабилитацию и лечение детей с ограниченными возможностями здоровья. С начала 2023 года за сертификатами обратились 640 человек, 425 из них получили этот документ. Об этом чиновница сообщила в своем Телеграм-канале.

Раз в год родители детей-инвалидов, постоянно проживающие в Челябинской области, могут получить сертификат на 100 тысяч рублей, чтобы оплатить им лечение, путевки в санаторий и другие услуги. Причем сертификат принимают не только в государственных, но и в частных организациях. Эта система действует в нашем регионе с 2023 года, и по 12 сертификатам оплата за услуги уже проведена. За родителями также сохраняется право вместо сертификата выбрать компенсацию расходов на аналогичные услуги.

«Мы анализируем обратную связь от родителей и организаций, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, в АНО „Дом особенных детей“ отмечают, что поначалу было много организационных вопросов, и Минсоцотношений региона дал на них исчерпывающие ответы. Для меня было ценно услышать, что в центре появились новые дети, для которых сертификат стал возможностью получить комплекс услуг — от поведенческой терапии до физической реабилитации. На весну и лето специалисты центра плотно загружены работой», — пояснила Ирина Гехт.

Получить больше информации о сертификатах на реабилитацию и оздоровление детей-инвалидов можно на сайте Министерства социальных отношений Челябинской области или с помощью чат-бота «Сертификат и компенсация на реабилитацию детей-инвалидов» в Телеграм-канале. Заявления принимаются в управлениях соцзащиты по месту жительства; жители Коркинского муниципального округа подают заявление в региональное Минсоцотношений.

Ранее мы писали о том, что родителям детей-инвалидов можно взять дополнительный отпуск продолжительностью до 24 дней.