Родителям детей-инвалидов в России разрешили брать еще один отпуск

Его можно составить из дополнительных выходных

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет родителям детей с инвалидностью копить дополнительные выходные и объединять их в отпуск продолжительностью до 24 дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц.

С 1 сентября 2023 года начнет действовать новый порядок. Он позволит родителям использовать такие дни в течение месяца либо суммировать их и брать единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.



Напомним, чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать их даты с работодателем и подать заявление в отдел кадров.