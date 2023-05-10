Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц.
С 1 сентября 2023 года начнет действовать новый порядок. Он позволит родителям использовать такие дни в течение месяца либо суммировать их и брать единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.