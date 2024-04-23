В Челябинской области 4,5 тысячи человек получат выплаты ко Дню Победы

По поручению губернатора их размер увеличен в 2,5 раза

В Челябинской области начались выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним категориям — жителям блокадного Ленинграда и узникам фашистских концлагерей. В этом году размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Кроме того, по поручению губернатора Алексея Текслера впервые единовременные выплаты получат труженики тыла, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

«В связи с празднованием 79-летия Великой Победы принял решение увеличить в 2,5 раза размер выплаты к празднику, до 50 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям — жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских концлагерей. Впервые выплатим по 10 тысяч рублей и труженикам тыла. Их вклад в Победу сложно переоценить», — сказал губернатор.

Обращаться за выплатой не нужно: деньги поступят на счет в банке или их принесет почтальон.

Вместе с деньгами участники Великой Отечественной войны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы погибших или умерших участников Великой Отечественной войны и другие получат поздравительные письма.

Кроме того, в Челябинской области ветеранам Великой Отечественной войны оказывают и другую поддержку: помогают с ремонтом жилья, газификацией, направляют в оздоровительные санатории.

Так, размер выплаты на ремонт квартиры в многоквартирном доме составляет 40 тысяч рублей, на ремонт дома — 66 тысяч рублей, на капитальный ремонт жилья — 107 тысяч рублей. На подводку газопровода к дому и установку газового оборудования размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. В 2024 году такую помощь окажут 163 южноуральцам.

Кроме того, путевки в санаторно-курортные учреждения ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются вне очереди.

Продолжается и обеспечение жильем. Всего в регионе за период действия соответствующего указа президента России жилищные условия улучшили около трех тысяч ветеранов войны.