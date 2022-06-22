В Челябинской области 20 фермеров получили субсидии на развитие сельского хозяйства

Победители отбора получили от 1,6 млн до 3 млн рублей

В Челябинской области 20 фермеров из 10 районов получили гранты «Агростартап» от 1,6 до 3 млн рублей каждый. В региональном Минсельхозе рассказали, куда направят полученные средства победители отбора.

В общей сложности в этом году на гранты «Агростартап» направляется 50 млн рублей. 48 млн из них — средства федерального бюджета и 2 млн рублей — областного.

«Всего к отбору было допущено 30 участников. Впервые в качестве приоритетных направлений получения грантов были определены картофелеводство и овощеводство, разведение крупного и мелкого рогатого скота и получение молока», — пояснили в министерстве.

Претенденты на грант представляли свои бизнес-планы по развитию животноводства: разведение молочного и мясного скота. Один участник представил бизнес-план по развитию коневодства. Также фермеры поделились своими планами выращивать картофель и зерновые.

«В этом году максимальный размер гранта по молочному и мясному скотоводству остался неизменным — это три миллиона рублей. По другим направлениям максимальный размер грантов увеличен с полутора до двух миллионов», — пояснили в ведомстве.

В этом году грантополучатели «Агростартап» откроют 33 новых рабочих места.

Напомним, ранее семейная ферма из Челябинской области получила грант на развитие подсобного хозяйства.