Экоферма из Сосновского района получила на развитие грант 1 млн рублей

Поддержку по программе «Агротуризм» оказал Минсельхоз России

Экоферма «Семейное подворье», находящаяся в поселке Садовом Сосновского района, приняла участие в первом конкурсе грантов «Агротуризм» от министерства сельского хозяйства России. Местные фермеры вошли в число 51 победителя, сообщает пресс-служба Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

«Семейное подворье» получит грант в размере 1,1 млн рублей. К этой сумме фермер Елена Мокина добавит 250 тыс. рублей собственных средств. В скором времени на экоферме появятся банный чан, купель и квадроциклы для лесных поездок. Также фермеры завершат строительство двух гостевых домов. На территории подворья останавливаться с ночевкой смогут одновременно три семьи.

Сейчас на территории экофермы «Семейное подворье» есть большой контактный зоопарк, детская игровая площадка, баня и мангальная зона, а также давно ставшее известным кафе «Хоббит», стилизованное под сюжет одноименной повести Дж. Р. Р. Толкина. Есть на ферме и свой магазин. Там продают яйца, мясо птицы и кролика. Ежемесячно подворье посещают до 300 взрослых и детей. В перспективе возле «Семейного подворья» появится ландшафтный парк со скульптурами.

Всего от Челябинской области заявки на грант подавали три фермера. «Агротуризм» — это новая форма поддержки сельхозпроизводителей. Получить можно до 10 млн рублей в зависимости от доли софинансирования. Федеральные средства разрешается потратить на покупку и строительство гостевых домов, туристического оборудования и техники, объектов турпоказа, аттракционов, а также на подключение к инженерным сетям и благоустройство фермерской территории.

Новый закон о сельском туризме вступил в силу с 1 января 2022 года. Фермеры Челябинской области превращаются в туристических менеджеров, не покидая собственное подворье, и разрабатывают программы полного погружения в сельскую жизнь. ИА «Первое областное» в середине мая выяснило, какие развлечения на селе уже можно опробовать.