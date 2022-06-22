Налоговая служба в Челябинской области усилит меры поддержки бизнеса

Об этом губернатор договорился на встрече с исполняющим обязанности руководителя УФНС

Федеральная налоговая служба России оказывает меры поддержки малому и среднему бизнесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что поддержка сектора будет продолжаться и увеличиваться. Об этом глава заявил на встрече с исполняющим обязанности руководителя УФНС по региону Александром Жеребцовым, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Сейчас налоговая не только выполняет фискальные функции, но и работает как один из институтов, через который оказываются меры поддержки бизнеса. Президент России на ПМЭФ говорил о новых инициативах в этой сфере, сокращении административной нагрузки. Значит, работа будет продолжаться. И мы собираемся наращивать поддержку этого сектора, так как видим в нем большой ресурс», — пояснил Алексей Текслер.

Также глава региона отметил важность цифровизации услуг в работе налоговой службы.

«Сейчас фактически не выходя из дома можно получить любую услугу со стороны налоговой: заплатить налоги, получить необходимые справки, документы. Это очень удобно. Люди судят о государстве в том числе по тем учреждениям, куда они обращаются за поддержкой и услугами», — отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, государство со своей стороны развивает материально-техническую базу ФНС. В Челябинске в настоящий момент строят новое здание для управления на улице Труда, где планируют создать удобные условия как для работников, так и для граждан.

Также на встрече стороны обсудили текущую работу службы, вопросы взаимодействия с налоговыми органами в целях стабильного пополнения бюджета.