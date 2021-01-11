Тамара Гвердцители приедет на церемонию «Светлого прошлого»

Вручение премии состоится 17 января в Челябинском театре драмы

Самый знаменитый лауреат премии «Светлое прошлое — 2020» путешественник Федор Конюхов предварительно подтвердил свое участие в церемонии.

Организаторы осторожно, но все же обещают, что в Челябинск приедут и все остальные лауреаты, среди которых кикбоксер, двукратный чемпион мира среди профессионалов Сергей Богдан, этнограф, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Андрей Головнев, создатель и начальник Челябинского юридического института МВД России, генерал-майор МВД в отставке Олег Нациевский, тележурналист, один из создателей и главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников.

Приглашены и лауреаты премии прошлых лет: артист цирка Александр Фриш, поэт и драматург Сергей Плотов, генерал-полковник МВД Сергей Бунин.

Особые гости, которые выступят для лауреатов и гостей «Светлого прошлого», — народная артистка России Тамара Гвердцители, актер театра, кино и телевидения Эдуард Радзюкевич. Ведут церемонию по традиции Марина Есипенко и Олег Митяев.