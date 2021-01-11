СМИ: арбитры матча «Трактор» — «Ак Барс» пропустили шесть удалений

Все нарушения совершили игроки команды из Казани

В матче «Трактора» против «Ак Барса», который состоялся в минувшую пятницу, 8 января, судьи не зафиксировали шесть удалений в пользу челябинской команды. По информации «Спорт-Экспресса», КХЛ признала ошибки арбитров в игре, которая закончилась поражением «черно-белых».

Авторы сайта подчеркивают, что во время матча судьи не увидели шесть нарушений со стороны игроков казанской команды. В общей сложности это могло привести к 12 минутам штрафа. Отметим, встречу обслуживали главные судьи Сергей Беляев и Владимир Букин, им помогали лайнсмены Никита Новиков и Константин Гордиенко.

«Подчеркиваем, что это не наш субъективный взгляд, а официальный вердикт КХЛ — арбитры ошибочно не дали шесть удалений игрокам „Ак Барса“. Удалось бы хозяевам совершить камбэк, играя 12 минут в меньшинстве? Очень сомнительно», — пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, та игра закончилась поражением «Трактора» по буллитам со счетом 2:3. Челябинская команда вела в счете на протяжении всей игры, но пропустила два гола в концовке, а затем проиграла в серии послематчевых бросков. Это поражение стало четвертым для подопечных Анвара Гатиятулина, тогда как «Ак Барс» одержал десятую победу подряд. После этого оба клуба провели еще по одной игре, «Трактор» уступил «Торпедо» и потерпел пятое поражение подряд, а серия казанцев прервалась поражением 3:7 от «Салавата Юлаева».