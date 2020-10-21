В Челябинской области 142 класса находятся на карантине по гриппу и ОРВИ

Всего в регионе из-за сезонных заболеваний закрыты три школы.

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Дополнительная неделя к осенним школьным каникулам, решение о введении которой принял губернатор Алексей Текслер, позволит ученикам долечиться от сезонных заболеваний. На данный момент в регионе три школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

«По последним данным, на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три сельские школы: в поселке Целинный и селе Клястицкое Троицкого района, а также в поселке Зингейский Кизильского района. В общей сложности это около 450 учеников, всего на карантине сейчас 142 класса. Мы отмечаем снижение заболеваемости по ОРВИ и гриппу», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ начальник пресс-службы регионального минобразования Светлана Платонова.

Однако среди взрослого населения региона, в том числе и среди учителей, растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Дополнительная неделя каникул необходима и для того, чтобы учителя успели вылечиться и восстановить свои силы.

«На каникулы выйдут не только дети, но и педагоги, и непедагогический состав школ. Перед каникулами им необходимо провести качественную генеральную уборку, еще раз полностью убрать помещения нужно будет перед тем, как персонал и ученики выйдут с каникул», — отмечает Светлана Платонова.

Отметим, что за время каникул школы региона планируют дополнительно оснастить рециркуляторами воздуха, а также иными средствами профилактики инфекций.

Кроме того, родителей призывают не отпускать детей гулять в компаниях сверстников. Для того чтобы занять их досуг, правительство региона обсуждает с партнерами в IT-сфере возможность предоставления бесплатного доступа к развивающим программам, киберспортивным турнирам и прочим полезным развлечениям в Сети.