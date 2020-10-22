Жители Челябинской области опасаются, что прививка от гриппа может ослабить иммунитет

Замминистра регионального минздрава Виктория Сахарова заверила: осень является самым благоприятным периодом для вакцинации.

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Прививка от гриппа не ослабит иммунитет человека в осенний период. Как заявила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, осень является самым благоприятным периодом для иммунной защиты организма.



В качестве аргумента специалист привела пример из истории. По словам Виктории Сахаровой, в прошлом даже свадьбы проводили после летнего периода во многом из-за благоприятной для иммунитета поры.

«Даже на бытовом уровне всегда все свадьбы проводили в осенний период, после сбора урожая, и не только потому что люди освободились от тяжёлых летних трудов, а потому что это самый благоприятный период для иммунной защиты. Мы с вами прожили прекрасное лето, было очень много солнца, люди отдыхали на самоизоляции, получали эти солнечные ванны. Мы видели пляжи, которые нас даже немного расстраивали, потому что люди чересчур близко лежали друг к другу, не соблюдая социальную дистанцию, иммунизация организма максимально высокая в осенний сезон. Это очень благоприятный период»,— заявила Виктория Сахарова.

Замминистра добавила, что южноуральцы активно откликаются на возможность вакцинироваться. Она уверила, что если в прошлом году для выполнения календарного плана необходимо было проводить различные акции, то сейчас прививка пользуется спросом. При этом план по вакцине на прошлый год был установлен на отметке 55%, а в этом — 60%.

«Как только поступила вакцина — что взрослая, что детская, — она моментально стала востребованной. Мы абсолютно без проблем привили в нужные графики нужные сроки. Более того, когда у нас ожидали следующую партию, люди активно ждали, звонили в медицинские организации с желанием привиться от гриппа, поскольку мы знаем, что сочетание гриппа и коронавируса — это весьма неблагоприятная ситуация»,— добавила Виктория Сахарова.

Добавим, чтобы поставить прививку от гриппа, необязательно посещать медицинское учреждение. Каждые выходные в торговых центрах ряда городов региона открываются площадки, на которых можно вакцинироваться. Для того чтобы защитить себя от гриппа, необходимо иметь при себе полис ОМС и паспорт.