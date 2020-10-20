Каникулы в Челябинской области продлены до 14 дней

Решение было принято главой региона Алексеем Текслером.

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Каникулы в школах Челябинской области продлятся на неделю дольше из-за эпидобстановки. Вместо семи дней дети будут отдыхать 14. Такое решение было принято руководством региона. При этом длительность их будет одинакова вне зависимости от даты старта. Об этом сегодня, 20 октября, объявил губернатор Алексей Текслер.



«Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области. Их продолжительность составит 14 дней вместо 7 вне зависимости от даты начала — в конкретных школах она может быть разной», — заявил губернатор на своей странице в «Инстаграме».

Также средним специальным учебным заведениям и вузам в случае неблагоприятной эпидситуации рекомендуется уходить на внеплановые каникулы. По мнению главы региона, такая пауза поспособствует разрыву цепочки передачи болезней.

«За это время дополнительно оснастим наши школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты. Но просто отправить ребят на каникулы недостаточно. Отпускать гулять в компании сверстников — это не лучшее решение. Сейчас вместе с нашими партнерами в IT-секторе обсуждаем варианты онлайн-активности для школьников. Например бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры и прочее», — добавил губернатор.

Напомним, по информации оперативного штаба минздрава, в Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 113 новых случаев COVID-19, четверо из которых — у школьников. В минувшие 24 часа от заболевания излечилось 139 человек. Закрытых на карантин по коронавирусу классов в регионе нет.