В Челябинской области 14 человек пострадали от укусов клещей

Половина обратившихся в больницу — дети

В Челябинской области в этом году сезон клещей начался раньше. Ежегодно от их укусов страдают в среднем 15—20 тысяч человек. В этом году за две недели за медпомощью обратились семь детей и семь взрослых жителей региона, сообщила в ходе пресс-конференции начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

По словам эксперта, в прошлом сезоне зафиксировали рост пострадавших от укусов клещей на 40 процентов. Всего помощь потребовалась 20 350 жителей Челябинской области. В этом году сезон клещевых инфекций начался рано. Обратившиеся с укусами проживают в Миассе, Кусе, Каслях, Сосновском районе, Чебаркуле и Челябинске.

Пики активности клещей приходятся на два периода. Первый начинается в конце мая — начале июня, второй — в августе-сентябре. Пострадавших от укусов становится больше, когда южноуральцы выходят на садовые участки, посещают парки, скверы, кладбища и ходят в лес.

Выходя на природу, необходимо защитить себя: соответствующе одеться, чтобы не оставлять открытых участков кожи, пользоваться средствами, которые наносятся на одежду, а также вакцинироваться. Речь идет о двух прививках с интервалом в 1—7 месяцев, а также о ревакцинации через год. После — необходимо ставить вакцину раз в три года.

В Челябинской области к началу сезона клещей прививки от энцефалита получили 7740 человек, в том числе 4821 ребенок. Получить вакцину бесплатно могут дети 3—4 лет. Также за счет бюджета ревакцинируют дошкольников и учащихся 1—2-х классов. В этом году за счет областного бюджета привьют 110 тысяч детей.

Напомним, со следующей недели в Челябинске начнут обрабатывать от клещей общественные места. С 10 апреля запланирована обработка общей площади более 1300 гектаров. В первую очередь работы проведут на городских кладбищах.