Клещи проснулись в Челябинске

Они уже атакуют людей и животных

В Челябинской области установилась теплая погода. Вместе с природой начали просыпаться клещи. Утром 25 марта членистоногое попыталось атаковать собаку читателя ИА «Первое областное». Бдительный хозяин вовремя снял клеща с питомца.

«Клещи проснулись. Снял с собаки во время прогулки. Вернусь домой — дам таблетку для профилактики»,— сообщил челябинец.

Еще одна жительница Челябинска оказалась не такой бдительной и сама пострадала от укуса клеща, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Защититься от клещевого энцефалита помогут прививки. Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов предписал провести в регионе вакцинацию от клещевого энцефалита еще в середине марта.

В прошлом году после укуса клеща скончались десять южноуральцев. Все они не были привиты. Чаще всего клещи кусали жителей Нязепетровского, Кусинского, Катав-Ивановского, Карабашского, Кыштымского и Миасского муниципальных образований.