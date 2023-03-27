Детсадовцев и школьников Челябинской области привьют от клещевого энцефалита бесплатно

В регионе отмечены первые пострадавшие от переносчиков инфекции

В Челябинской области к началу сезона клещей прививки от энцефалита получили 7740 человек, в том числе 4821 ребенок. Получить вакцину бесплатно могут дети 3—4 лет. Также за счет бюджета ревакцинируют дошкольников и учащихся 1—2-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Все остальные могут обратиться за прививкой в поликлинику по месту жительства. Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из трех прививок. Ревакцинации проводятся один раз в три года.

По данным Роспотребнадзора, на Южном Урале уже зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща. Нападение произошло на территории Челябинска. Ранее ИА «Первое областное» писало, что челябинские собаководы начали снимать опасных членистоногих со своих питомцев.

В этом году от клещей планируется обработать более 5 тыс. га территорий с массовым посещением людей: парков, скверов и пляжей. Садоводам и дачникам санитарные врачи советуют обработать свои участки самостоятельно.

В 2022 году число укушенных клещами южноуральцев выросло на 40% и составило более 20 тыс. человек. Четверть из них — дети.