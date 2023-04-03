Общественные пространства Челябинска начнут обрабатывать от клещей с 10 апреля

Первым делом обработают городские кладбища

Со следующей недели в Челябинске начнут обрабатывать общественные места от клещей. Как сообщил 3 апреля на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, сначала акарицидную обработку проведут на кладбищах.

«С 10 апреля начинаем по графику акарицидную обработку общей площади более 1300 гектаров. В первую очередь со следующей недели противоклещевая обработка начнется с городских кладбищ в связи с тем, что родительский день в этом году выпадает на 25 апреля»,— сообщил Александр Астахов.

Также он добавил, что график обработки общественных пространств может быть изменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом горожан будут информировать.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила к родительскому дню не только обработать кладбища от клещей, но и провести там субботники и вывезти мусор.