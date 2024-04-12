В Челябинской области 12 апреля ожидаются дожди, ветер и до 20 градусов тепла

На небе будет облачно

12 апреля, в пятницу, в Челябинской области температура поднимется до 20 градусов. Утром и днем ожидаются дожди и ветер с порывами, сообщает региональный Гидрометеоцентр.

С утра 12 апреля в регионе возможен туман. Местами пройдут дожди. Ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +1...+6 градусов. Днем температура поднимется до +15...+20°С, а в горах составит +9...+14°С. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, а в горах они будут умеренными. Ветер ожидается юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, но местами могут быть порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске утром будет +4...+6 градусов, небольшой дождь и переменная облачность. Днем температура поднимется до +15...+17°С. Так же возможен дождь. На небе будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, а отдельные порывы — до 14 метров в секунду.