Какие фрукты надо есть в апреле

Они укрепят здоровье после зимы

В апреле рекомендуется употреблять разнообразные фрукты, чтобы обеспечить организм витаминами и минералами после зимнего периода. В это время года особенно важно есть плоды, богатые витамином C, что поддержит иммунную систему и укрепит здоровье.

«Включите в рацион цитрусовые фрукты — апельсины, лимоны, грейпфруты и мандарины — они являются отличным источником витамина C, который повышает иммунитет, помогает бороться с вирусами и инфекциями, а также способствует улучшению пищеварения и усвоению железа», — говорят нутрициологи.

Одним из самых полезных плодов, которые стоит есть в апреле, является авокадо. Оно содержит большое количество здоровых жиров, витаминов группы В, Е и К, а также магний и калий. Авокадо помогает снизить уровень холестерина, позаботиться о сердечно-сосудистой системе, улучшить работу пищеварения и поддержать здоровье кожи.

Ананасы, насыщенные витаминами С и А, а также марганцем и бромелаином, тоже полезны для здоровья в апреле. Они способствуют пищеварению, снижают воспаление, повышают защитные силы организма и оздоравливают кожные покровы.

Разнообразьте апрельское меню и бананами: их богатый состав витаминами группы В, витамином С, калием, магнием и другими минералами поможет оказать пользу состоянию сердечно-сосудистой системы, нормализовать давление, позаботиться об иммунной системе и пищеварении.