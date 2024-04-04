Пожароопасный сезон объявлен в Челябинской области с 5 апреля

В этот период следует соблюдать ряд ограничений

Пожароопасный сезон начнется в лесах Челябинской области с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части области устанавливается с 5 апреля, в горнозаводской зоне — на территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, а также Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов — с 15 апреля», — говорится в документе.

Напомним, в период пожароопасного сезона следует соблюдать ряд ограничений. Запрещено разводить открытый огонь, поджигать сухую траву, в том числе в сельскохозяйственных целях, оставлять на освещенных солнцем лесных полянах бутылки и осколки стекла. Владельцы садов должны убрать сухую траву на своем участке.

«Пик пожарной опасности приходится на середину апреля и продолжается до конца мая. Уже сегодня наблюдается сухая и ветреная погода. Кроме того, в этот период начинаются сельхозработы и люди выезжают на первые пикники на природе. Все это, естественно, приводит к возникновению лесных пожаров. Мы просим жителей и гостей региона особенно внимательно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности в лесу», — сказал и. о. начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Штраф для граждан составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — 30—50 тысяч, юридических — 100—400 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

Напомним, в 2023 году на территории лесного фонда Челябинской области ликвидирован 701 пожар.