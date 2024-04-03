Челябинцы выбирают красивые даты для бракосочетания в апреле

В областном ЗАГСе назвали популярные среди молодоженов свадебные дни

В ЗАГСе Челябинской области назвали красивые свадебные даты апреля. Самой популярной станет — 24 апреля 2024 года. На этот день уже подано более 340 заявлений на регистрацию брака.

«Считается, что комбинация „двоек“ и „четверок“ особенно благоприятна для заключения брака. Нумерологическое число апреля — 4 связано с практичностью, упорядоченностью, верностью и созданием чего-то долговечного. Число 2 символизирует партнерство, служение, гармонию и поиск баланса для совместной жизни», — отметили в ЗАГСе региона.

Также у южноуральских молодоженов пользуются популярностью даты: 04.04.2024 (116 заявлений), 20.04.2024 (202 заявления) и 27.04.2024 (169 заявлений).

Напомним, что жителям Челябинской области предлагают зарегистрировать брак на Парижском полумарафоне. Подать заявление можно до 30 апреля через «Госуслуги».