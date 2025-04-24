В челябинской лаборатории проверили тысячу образцов семян перед посевной-2025

На какие качества проверяются семена сельхозкультур, рассказали в Россельхозцентре

Семена должны быть дружными и энергичными. И понимать это следует это не в переносном, а в самом что ни на есть буквальном смысле. Всхожесть и энергичность — два основных параметра, по которым проверяется посевной материал всех без исключения сельхозкультур. Еще три — это влажность, чистота и масса тысячи семян. О качествах правильных семян ИА «Первое областное» рассказала руководитель испытательного центра филиала ФГБУ Росельхозцентра по Челябинской области Элла Федотова.

Способ проращивания зависит от культуры. Например, для пшеницы, как правило, используется песок. Также для проращивания используются рулоны фильтровальной бумаги или чашки Петри.



«Например, в чашках Петри проращиваются семена, как правило, мелкосеменных культур. Скажем, так можно прорастить рапс или такие овощные культуры, как томат. Для более крупных семян, таких как пшеница, горох, кукуруза, используется все-таки песок. Для подсолнечника лучше использовать фильтровальную бумагу в рулонах», — рассказывает Элла Федотова.

Всхожесть основывается на прорастании семян — проростки оцениваются визуально на седьмой день (библейские аллюзии неизбежны, но тут все регламентируется гражданскими нормативными документами). Так вот, если на седьмой день семена полноценные, здоровые, с хорошо развитыми корешками, без отклонений — они считаются всхожими.

«Для испытания семян пшеницы в увлажненный песок закладывается четыре пробы по 100 штук; все это размещается в термостате. В течение семи дней семена находятся в темноте, мы контролируем температуру — 20 градусов, увлажняем песок, смотрим за семенами, проветриваем, а в конце недели подсчитываем, сколько в каждой пробе правильных проростков и сколько неполноценных — набухших загнивших или даже заплесневевших. Выводим среднее арифметическое. Допустимый показатель всхожести партии — не менее 92, то есть допускается не более восьми неверно проросших семян», — объясняет специалист.

Принцип проверки всех культур одинаковый, единственная разница в том, что крупные семена, например, подсолнечник, можно проверять партиями по 50 штук, также различаются сроки всхожести.

«Подсолнечник прорастает пять дней, а допустим, укроп всходит долго, до 30 дней. Все зависит от культуры», — добавляет Элла Федотова.

Кроме показателя всхожести есть понятие энергия прорастания, и если всхожесть смотрят на седьмой день, то показатели энергии прорастания снимают на третьи сутки:

«Этот показатель показывает дружность всходов культуры, хозяйства ею также интересуются, потому что так же культура будет вести себя и в поле».

Помимо обозначенных проверок семена инспектируют на заселенность вредителями и сорными растениями. Если заключение неудовлетворительное — хозяйствам придется провести обработку и прислать на проверку новую партию.

«Это дело добровольное, но все понимают, что выгоднее заранее подготовить качественный посевной материал. Специалисты Россельхозцентра всегда готовы проконсультировать аграриев», — говорит начальник лаборатории.

Семена здесь проверяют круглый год, но самая горячая пора — март-апрель, время подготовки к посевной кампании. Так, с начала 2025 года через Центр прошло более тысячи образцов:

«Все это образцы от хозяйств, расположенных вокруг Челябинска. В целом по году загрузка лаборатории неравномерная и зависит от сезона. Сейчас, в конце апреля пошел закономерный спад. Летом начинаем проверять озимые и культуры, которые высеваются уже в более поздний период. Следующий пик нагрузки ждем традиционно в ноябре, когда уборочная закончилась, с товарным зерном сельхозпроизводители уже определились и готовы закладывать семенной фонд на будущий год».

Привезти образцы на проверку хозяйства могут самостоятельно, но сотрудники лаборатории предупреждают: проба и ее отбор — это важные элементы, влияющие на результат анализа, поэтому рекомендуют пригласить специалиста, который знает, как правильно выделить средний образец от партии, разделить большую партию на контрольные единицы и как составить образец:

«Не секрет, что у нас в партии семян, когда лежит, происходит самосортировка, где-то что-то еще греется, где-то влажность повыше и так далее. Так что наш сотрудник сможет оценить партию уже на моменте отбора, а также специальным щупом для отбора семян отобрать образец и привезти его в лабораторию», — добавляет Элла Федотова.