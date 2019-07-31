В Челябинской коллекции хранится оригинальный автограф Шаляпина

Стоимость уникального подарочного лота оценивается в 5 000 долларов.

Официальный представитель коллекционера меморабилии — автографов знаменитостей и предметов, с ними связанных — Александра Крылова в России рассказал об уникальном экспонате его коллекции. Пётр Дюгаев показал корреспонденту «Первого областного» фотографию, на которой Фёдор Шаляпин оставил памятную надпись поклоннику после концерта в Нью Йорке в 1927 году.

Уникальный экспонат представляет собой коллаж из двух фотографий знаменитого оперного певца, расположенных одна над другой. На нижней в углу значится надпись: «Мистеру Пинкоту сувенир от Ф. Шаляпина. 1927 год».

«Не зная английского, Шаляпин писал русские слова английскими буквами. Этот автограф он оставил поклоннику после своего концерта в Нью Йорке. Это уникальная вещь с документами подлинности, оформленная в качестве подарка»,— рассказывает Пётр Дюгаев, официальный представитель Александра Крылова в России.

В настоящее время этот лот находится в Челябинске и выставлен на продажу, его цена составляет 5 000 долларов. Пётр отмечает, что автографы Шаляпина могут быть и дешевле, но этот отличается особенной ценностью.

«Здесь уникальность именно в ситуации: это фото, это поклонник в Америке, в Нью Йорке, само фото большое, в идеальном качестве. Автограф оформлен красиво, интерьерно, профессионально, по всем стандартам компании, с документами подлинности. Это является гарантией того, что это оригинальный автограф Шаляпина на 100%»,— объясняет Пётр.

В настоящее время уникальный автограф находится в столице Южного Урала, но Пётр Дюгаев не исключает, что он может переехать в Москву.