«Я бы сама хотела тут жить»: семья в Челябинской области создала кукольный город в квартире

Коллекцию они собирали несколько лет.

Послушать 00:00

София Иллларионова вместе со своей мамой Татьяной около пяти лет собирали огромную игрушечную коллекцию. В квартире они создали целый кукольный город, в котором живут более ста персонажей. Для каждого из них есть свое место: от поезда до огромной мельницы. Игрушечный отель высотой около метра они привезли из Санкт-Петербурга, другой дом — из Екатеринбурга, еще один заказали из Забайкальского края.

«Сначала у нас был город „Май литл пони“. Потом, когда София уже стала постарше, мы увидели „Сильвания фэмили“, я потеряла свой покой. Увидела в интернете дом-дерево, просто была шокирована, на всех сайтах посмотрев, я поняла, что такое дерево уже нигде не возьмешь. Я его отслеживала, никто не хотел отправлять из другого города, не знали, как его упаковать. И вот оно к нам пришло, из Забайкальского края, в огромном мешке, не сломалось, я не хочу никогда с ним расставаться, оно мне радует глаз», — делится мама Софии Татьяна Илларионова.

Все предметы в кукольном городке раритетные: дом-дерево, отель, дом с фонтаном, паровозик, на котором игрушечные жители перемещаются в детский сад. София рассказывает, что там обитают мышки, зайчики, ежики, олени и различные сказочные существа.

«Мне нравятся русалочки на дельфине, тролли, — все мне тут нравится. Тут все замечательное и маленькое, я бы сама хотела тут жить. Когда есть время, я постоянно играю», — делится девочка.

София призналась, что по несколько часов проводит в своей комнате с игрушками, зовет в гости подружек, вместе они придумывают различные ситуации, расставляют объекты и перемещают персонажей.