Модели более 600 танков собрал пенсионер из Миасса

Ещё столько же образцов сейчас создаются.

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У пенсионера из Челябинской области Николая Акулина — коллекция из более чем 600 моделей танков и военных машин разных лет. «Тигры» и «пантеры» расположились по всей квартире, нет их лишь в спальне. Каждый образец трепетно собран вручную.

«Я могу за вечер, наверное, сделать танк. Смотря какой, конечно. Да какой за вечер? За несколько часов даже. Но модель сама может год лежать, два, три. А потом муза приходит или кто ещё — собираю», — делится Николай.

Собирает модели психолог по образованию с 13 лет. А началось всё с простой бумажной развертки танка.

Супруга коллекционера Елена к хобби мужа относится благосклонно — поддерживает. Даже предложила поменять квартиру, чтобы на все образцы хватило место.

«Я думаю, он будет жить ещё очень долго именно из-за этого хобби. И вообще мне кажется, это должно быть у каждого человека», — считает Елена Акунина.

Свои танковые миниатюры пенсионер регулярно выставляет в краеведческом музее Миасса. А ещё Николай возглавляет местный клуб моделистов. Ему в этом году исполняется 11 лет.