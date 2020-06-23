В челябинском зоопарке появились малыши пятнистых оленей

Теперь там обитает шесть особей.

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В челябинском зоопарке объявили о сразу двойном пополнении в семействе пятнистых оленей. Двое малышей появились от разных самочек и теперь количество особей увеличилось до шести: самец Петр, две самки — Эрика и Маришка, и трое их оленят, старший из которых родился в 2019 году.

«Пятнистые олени — красивые и грациозные создания. За ними можно наблюдать бесконечно. Сейчас они уже полностью перелиняли после зимы, и теперь радуют глаз яркой рыжей шерстью с вкраплениями белых пятен», — рассказывают о животных в зоопарке.

Отмечается, что малыши хоть и родились от разных мам, это не мешает им вместе резво носиться по вольеру зоопарка. Но пока далеко от своих родителей они не отходят.

К слову, пятнистых оленей в дикой природе осталось менее трех тысяч, поэтому пополнение в Челябинске — очень радостное событие для животного мира.

Также работники зоопарка не забывают рассказывать и о том, чем же отличается то или иное животное. К примеру, пятна оленям нужны для маскировки. А белое «зеркало» под хвостом нужно для того, чтобы при беге по лесам, можно было увидеть своих сородичей, бегущих спереди.

Напомним, что зоопарк в Челябинске закрыт до 30 июня в связи с продлением режима повышенной готовности в регионе. Работники учреждения радуют поклонников животного мира регулярными новостями, а также интересными видео и фотографиями.