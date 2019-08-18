Имя детенышу зебры из челябинского зоопарка дали жители

Во «Вконтакте» было запущено голосование, в результате которого малыш получил кличку.

Пополнение в семействе челябинских зебр — это первый случай на всем Урале. Поэтому выбор имени для малыша, которому 17 августа исполнилось всего 10 дней, сотрудники зоопарка посчитали делом ответственным.

«Кстати, вы заметили, да, что мы пока называем его просто „малыш“? Дело в том, что имён огромное множество, а он у нас всего один. Поэтому мы хотим попросить у вас помощи в подборе действительно красивого, но в то же время несложного имени для этого весёлого парнишки», — пишет сотрудник зоопарка в посте на сайте Pikabu.

Было решено выбрать имя «всем миром», а именно — через голосование во «Вконтакте». Южноуральцы активно взялись за выбор, в опросе приняли участие 766 человек, и почти половина из них отдала предпочтение имени Марти. В честь забавного персонажа мультфильма «Мадагаскар».

«Кажется, у нас Марти. Осталось найти друга-льва», — шутят сотрудники зоопарка на странице во «Вконтакте».

К слову, предлагались на выбор и другие варианты: Александр Андреич (он же Шурик), Матрос, Табби, Челзу, Буцефал, Имивимбо, Мози, Марсель. Но они большого интереса у участников голосования не вызвали. Поэтому, просим любить и жаловать, новоиспеченный житель челябинского зоопарка — зебрёнок Марти.