Сплошное любопытство: сурикаты челябинского зоопарка впервые увидели кота

Но и пушистый гость совершенно не испугался хвостатых.

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Кого только не видят за день обитатели челябинского зоопарка: и детей, и взрослых, и птиц, пролетающих мимо их клеток и вольеров, и даже других животных. Так, резвые и любопытные сурикаты недавно увидели проходящего мимо их вольера кота. Зверьки сразу же прижались мордочками к стеклянной стенке вольера и стали с интересом разглядывать проходившего мимо вальяжной походкой пушистого гостя.

«Кот Базилио — визуальное обогащение среды обитания наших сурикат. Видите у них хвосты торчком? Это они настроены воинственно и желают показать пушистому чужаку, что в случае чего они готовы задать жару»,— написали в группе зоопарка в социальных сетях.

Но и сам Базилио не трус: кот с интересом рассматривает набежавших к стенке зверьков и совершенно не торопится покидать близлежащую территорию.

Пользователи сети оставили несколько восторженных комментариев под видео, в которых умилились хвостатыми.

«Милахи! Можно часами за ними наблюдать!»— написала Елизавета Молькова.

И правда, забавные ребята эти сурикаты. И к тому же довольно смелые.