Канун Нового года снова может стать рабочим

Ответ Минтруда опубликовал глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

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Конец 2020 года, как и окончание 2019-го, могут стать рабочими для жителей России и Челябинской области в частности. Об этом сегодня, 17 августа, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.



Он опубликовал в своём телеграм-канале ответ на запрос в Минтруд страны, который касался возможности перенести предновогодний рабочий день на любой другой. Ведомство мотивировало отсутствие выходного 31 декабря статьёй 110 трудового кодекса России.

«Согласно статьи 110 Трудового кодекса России определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы на кануне выходного дня до начала работы в следующий после выходного рабочий день. Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса»,— говорится в ответе.

Сам Ярослав Нилов прокомментировал ответ Минтруда с иронией, заявив, что правительство работает, «Как обычно, в своём репертуаре». По словам главы комитета Госдумы по труду, такой ответ министерства означает, что россиянам придётся выйти на работу в канун праздника.

«А понимать все это, видимо, нужно так: и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит. Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовым пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили „рабочим“»,— написал Ярослав Нилов.

Отметим, что на текущий момент нет производственного календаря на 2021 год. Однако, согласно его проекту, россиян ожидают лишь одни длинные выходные — с 1 по 10 января.