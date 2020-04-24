В челябинском зоопарке не будет проблем с кормами для животных

А вот приюты для получения господдержки должны заключить договор.

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Доходы многих предприятий упали после введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Это же касается и многих зоопарков и приютов для животных по всей стране. Поэтому многие уже обратились к людям с призывом помочь животным с питанием.

Но губернатор Челябинской области Алексей Текслер заверил горожан, что у челябинского зоопарка нет, не было и не будет проблем с кормом для зверей и птиц.

«Понятно, что доходы сейчас снизились у всех бюджетных учреждений. Но тем не менее, все свои обязательства бюджет выполнит. Там, где необходимо, будут дополнительно финансироваться эти учреждения для выполнения обязательств», — заявил глава региона.

Ситуация с поддержкой приютов для животных немного сложнее. На данный момент с ними есть несколько направлений работы. Из муниципальных бюджетов выделяются субсидии на осуществление вакцинации, стерилизации, питание.

«В данный момент либо уже заключены, либо завершаются заключения соответствующих договоров с 11 приютами. Эта работа проходит по линии Минсельхоза и Минэкологии», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор рассказал, что приют для диких животных «Спаси меня» в Челябинске, которым занимается известный ветеринар Карен Даллакян, является получателем субсидии как социально-ориентированная некоммерческая организация.

Руководители тех приютов, которые такую субсидию не получают, должны либо обратиться к властям (если они этого раньше не делали), либо же соблюдать соответствующие законодательные требования.

«Мы знаем, что многие просто очень сердобольные и организовывают у себя приюты. При этом осуществлять прямую господдержку таких приютов довольно сложно, с точки зрения нормативной базы», — подчеркнул губернатор.

При этом отметим, что даже при господдержке, приютам в любом случае требуется помощь. К примеру, фонд «Спаси меня» только что закончил сбор средств на вольер для львенка Симбы.

«Заявленная сумма собрана с перевесом в 46 тысяч рублей. В приближении сезона малышей эти деньги лишними не будут. Каждый год нам приходится что-то переделывать, что-то менять, покупать строительные материалы для этих переделок, а также мы для животных закупаем сено, солому, зерно, овес. Весь наш коллектив от всего сердца благодарит всех, кто не прошел мимо и откликнулся на нашу просьбу о помощи, тем более в такой сложный период для нас для всех», — поделились в приюте для диких животных.

Напомним, что некоторое время назад, конный клуб «Гармония» обратился к южноуральцам с призывом о помощи лошадям — им нужно было сено. И Минсельхоз тут же отреагировал на этот призыв и обеспечил животных питанием. У них есть на это особое поручение. Но чтобы не было негативных явлений, приютам важно обратиться за помощью в ведомство.