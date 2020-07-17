Корм для животных научились улучшать южноуральские ученые

Мобильный экструдер перерабатывает отходы в еду.

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Ученые Челябинской области разработали специальный мобильный комплекс для переработки зерна, соломы и других культур. С помощью него создают корм, который усваивается животными в несколько раз лучше.

Первый запуск уже состоялся. Аппарат засасывает внутрь зерно и рыбьи головы, после чего состав измельчается. Под давлением в сорок атмосфер при температуре 170 получается корм для животных. Установку почти десять лет разрабатывал ученый Олег Красильников. Усовершенствованная машина способна работать в поле на открытом воздухе.

«Он может перерабатывать пищевые отходы, любые. Он может перерабатывать больной фураж, зараженный насекомыми, токсинами, влажный, с запахом плесени. Этот комплекс может делать корма из того, что мы даже не представляем», — рассказал Олег Красильников.

Благодаря экструдеру усвоение бобовых повышается в 12 раз, ржи — в десять, а дробленки — на 60 процентов. Установка может перерабатывать хвою, просрочку, санкционные продукты, даже зараженную рыбу, которую обеззараживают. На выходе получается костная мука, а озеро становится чище.

Аппараты поставляют в Свердловскую область, Уфу и Республику Казахстан. Минсельхоз Челябинской области после презентации обещает помочь в распространении экструдеров среди южноуральских фермеров.

«Мы действительно заинтересованы, чтобы это имело какую-то масштабность. Чтобы был интерес у руководителей хозяйств. Мы постараемся помочь с этим», — заявил начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства Евгений Литвинов.

Добавим, что мобильную установку можно использовать даже в производстве молока. Питательный корм, полученный из него, увеличивает надои и сокращает количество помета.