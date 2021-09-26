В челябинском зоопарке медведь Харитон пошел на поправку

Животного с признаками отравления продолжают лечить зоологи и ветеринары

Гималайский медведь Харитон с признаками отравления из челябинского зоопарка пошел по поправку. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«У нас хорошая новость — гималайский медведь Харитон начал понемногу кушать. Мы пока боимся давать какие-либо прогнозы, но очень-очень надеемся, что наш старичок сильный и будет бороться дальше. До этого момента вся терапия и все ветеринарные манипуляции проводились в уличном вольере, где он находился с 23-го сентября. Сейчас Харитошу удалось перевести во внутренние помещения, где ветеринары совместно с зоологами продолжают его лечение»,— уточнили представители зоопарка.

Также сотрудники зверинца уточнили, что признаки отравления у Харитона появились в тот же день, что и у других бурых медведей — Бусинки, Степы и Маши, просто они не были такими выраженными. Бусинку ветеринарам удалось вылечить, Степа и Маша погибли. Предполагается, что животных отравили намеренно.



Неравнодушные челябинцы написали много слов поддержки и пожеланий на страницах зоопарка, а также обрадовались, что Харитон пошел на поправку. Сотрудники зверинца поблагодарили горожан за поддержку в нелегкое время.

Напомним, на этой неделе на территории экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» в зоопарке зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об изъятии всех птиц, после чего лебедей и гусей подвергнут эвтаназии. Однако окончательное решение еще не принято, и сотрудники зоопарка надеются, что птиц удастся спасти.