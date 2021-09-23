20 птиц Челябинского зоопарка могут усыпить из‑за птичьего гриппа

Постановление об изъятии животных накануне подписал губернатор Алексей Текслер

На территории экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» Челябинского зоопарка зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Экспозиция находится в парке Гагарина отдельно от зоопарка. Но на ее территории живут несколько десятков гусей и лебедей зоосада. В начале сентября четыре птицы погибли из-за птичьего гриппа, и карьер вместе со всей экспозицией закрыли на карантин. Накануне губернатор подписал постановление об изъятии всех птиц, после чего лебедей и гусей подвергнут эвтаназии.



Постановление уже подписано, но сотрудники зоопарка надеются, что птиц удастся спасти. По их словам, окончательное решение еще не приняли. Есть надежда, что птиц достаточно вакцинировать и оставить в живых. Сейчас 20 пернатых находятся на карантине под дезбарьером, который не позволяет им улететь. План ликвидации очага заражения составила Ветеринарная служба Челябинской области Министерства сельского хозяйства.

«Заражение произошло, так как к лебедям залетела дикая утка — они, как правило, разносят инфекцию. В результате в начале сентября два гуся и два лебедя погибли. К проблеме подключилась ветеринарная служба Челябинской области. Мы сейчас выполняем все распоряжения ветеринарного управления. Будь наша воля, мы, конечно, спасли бы птиц, но решаем не мы», — прокомментировала ситуацию заместитель директора по зоологической части Челябинского зоопарка Римма Ахмадеева.





Решение по сохранению птиц примут не раньше следующей недели. Нужно учитывать, что птичий грипп опасен не только для животных, но и для человека. На территории экспозиции все сотрудники работают в специальных защитных костюмах и масках. Для посетителей отдел не работает с начала сентября.

По словам сотрудников зоопарка, животные из основной экспозиции не пострадали. Всех птиц на территории зоопарка уже проверили, и следов инфекции найдено не было.