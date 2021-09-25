В челябинском зоопарке отравили еще одного медведя

У Харитона обнаружили те же симптомы, что и у двух погибших животных

Сегодня, 25 сентября, стало известно об отравлении еще одного животного в зоопарке Челябинска — ветеринары пытаются спасти медведя Харитона. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним, в результате отравления 23 сентября в зоопарке умерли бурые медведи Степан и Маша. А двумя неделями ранее ветеринары чудом спасли медведицу Бусинку, у которой также обнаружили признаки отравления — рвоту, судороги, диарею и темную мочу.

В пресс-службе учреждения сообщили, что в связи с ЧП зоопарк для посетителей закрыт. Жизнь гималайского медведя Харитона пытаются спасти ветеринары.

Известно, что на территории зоопарка сотрудники нашли подозрительную сумку, внутри которой были пакеты с фаршем. Накануне в учреждении работали следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на территории экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» Челябинского зоопарка зафиксирована вспышка птичьего гриппа.





