В Челябинском зоопарке умерли два бурых медведя

Сотрудники предполагают, что животных отравили

В Челябинском зоопарке в четверг, 23 сентября, отравились два бурых медведя, Степан и Маша. За день до этого у животных заметили рвоту с пеной, судороги, диарею и другие симптомы болезни. Сутки ветеринары боролись за жизнь животных, но спасти их не удалось, сообщили в мэрии.

Две недели назад похожие симптомы выявили у медведицы Бусинки. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает благодаря работе ветеринаров и зоологов. В начале сентября в зоопарке погибли самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя. Но факт отравления доказать не удалось. Сотрудники зоопарка считают, что животных отравили умышленно. На территории нашли сумку с фаршем и вареным мясом.

«Руководство Челябинского зоопарка обратилось за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время отделом полиции „Центральный“ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель. В связи с проведением следственных мероприятий зоопарк закрыт. Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Обстоятельства произошедшего и виновные в смерти животных устанавливаются.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на территории экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» Челябинского зоопарка зафиксирована вспышка птичьего гриппа.