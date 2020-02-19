Маркетологи назвали самые популярные подарки на 23 февраля

﻿Средняя стоимость презента — порядка полутора тысяч.

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Маркетологи рассказали, что чаще всего дарят на День защитника Отечества. Об этом сообщает RT. Оказалось, что список не слишком оригинальный. Ведущие позиции в нём занимают вещи, которые давно стали поводом для шуток.

Выше всего у мужчин шансы получить предметы одежды: от пресловутых носков до рубашек и галстуков. Вторую строчку в рейтинге популярных подарков занимают такие же стандартные средства для бритья. И замыкает тройку лидеров различный алкоголь.

Далее в топе презентов значатся умные часы, телефоны, наушники и прочие современные гаджеты, а за ними — всё, что имеет отношение к спорту или увлечениям получателя.

Многие мужчины могут рассчитывать также на подарочные сертификаты или наборы, книги и игрушки для взрослых. Сладкоежкам 23 февраля сулит шоколадные фигуры. Ну, а некоторым счастливчикам их возлюбленные готовят в честь праздника ужин при свечах.

На поздравление в честь Дня защитника Отечества даритель в среднем планирует потратить от одной до полутора тысяч рублей. Но тут уж всё зависит только от размера кошелька: стоимость презентов к «мужскому» празднику доходит порой и до 150 тысяч.