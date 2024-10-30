В челябинском поселке отремонтируют дорогу на семи улицах

Сейчас идет подготовка к укладке асфальта

В поселке Локомотивном стартовал ремонт дороги на семи участках. Работы ведут в рамках проекта «Дорожный рывок», сообщили в администрации Челябинска.

Подрядчику предстоит отремонтировать улицы Самовольную, Лазо, Парк Б, Заслонова, Ударную, Физкультурную, автодорогу от улицы Шарова до Троицкого тракта.

Сейчас подрядчик срезает верхний слой дороги и укладывает нижний выравнивающий.

После ремонта на проезжую часть нанесут разметку. В поселке обновят не только проезжую часть, но и тротуары, а также восстановят остановки. Все работы подрядчик должен сделать до конца июля 2025 года.