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/ В челябинском парке Тищенко вновь пройдет выставка цветов и плодов

В челябинском парке Тищенко вновь пройдет выставка цветов и плодов

За эту площадку проголосовало большинство жителей Металлургического района.
сегодня в 15:14
  |  Общество
Традиционная выставка цветов и плодов пройдет в Металлургическом районе Челябинска уже в 59 раз. На ней садоводческие товарищества, образовательные учреждения и компании, занимающиеся ландшафтным дизайном, смогут выставить экземпляры растений. Посетители смогут выбрать и приобрести саженцы и семена. Мероприятие состоится в середине августа в парке «Металлург» имени Олега Тищенко. Площадку выбирали сами жители района.

В прошлом году мы впервые попробовали организовать выставку в парке культуры и отдыха «Металлург». Мнения о новой площадке разделились как среди самих участников, так и гостей. Поэтому в этом году решили спросить у самих горожан — где удобней и комфортней провести праздник? Результат мы видим, с минимальным отрывом победил парк имени Тищенко, — рассказал Глава Металлургического района Сергей Кочетков.
Напомним, что система электронных голосований «Активный житель 74» позволяет жителям города принимать участие в решениях, которые касаются изменений в Челябинске. Вариант, за который проголосует наибольшее количество пользователей, в обязательном порядке будет воплощен властями.
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