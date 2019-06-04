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/ Челябинцам предлагают обменять макулатуру на саженцы сосны

Челябинцам предлагают обменять макулатуру на саженцы сосны

Акция приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды.
сегодня в 17:03
  |  Общество
Жители Челябинска смогут обменять макулатуру на саженцы сосны. Акция приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Организаторами выступят Министерство экологии Челябинской области, Главное управление лесами региона, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Благотворительный экологический фонд «Моя планета».

5 июня с 17:00 до 19:00 каждый, кто принесет макулатуру на площадь у здания Публичной библиотеки, получит саженцы сосны, которые можно будет посадить там, где захочется.

Каждый сданный килограмм макулатуры принесет вам 10 саженцев сосны! Приглашаем всех желающих принять участие в дополнительном озеленении нашего региона! Надеемся, что те, кто получит саженцы, окажут им надлежащий уход, и все растения будут правильно посажены. — прокомментировала руководитель БЭФ «Моя планета» Ксения Галкина.
На средства, которые получат за макулатуру, возле Публичной библиотеки организуют новую цветочную клумбу.

В юбилейный для Челябинской области год эта акция обретает для нас особый смысл. Посадка сосен гражданами — это такой созидательный процесс, который не просто дарит положительные эмоции, но и объединяет жителей южноуральской столицы в стремлении украсить наш город вечнозелеными красавицами. Это по-настоящему впечатляет, заставляет задуматься об ответственности каждого жителя за свой город и свой двор, позволяет реализовать очень важные задачи общества, в том числе и воспитательные. И мы призываем челябинцев, наших сторонников: приходите, примите участие в акции! — рассказал исполняющий обязанности министра экологии Сергей Лихачев.
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Комментарии

Елена Колосенцева
20:24, 04.06.2019
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