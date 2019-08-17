В Челябинске состоялась грандиозная выставка цветов и плодов

Мероприятие проходит в городе уже в 18 раз.

Традиционная городская выставка цветов и плодов состоялась в Челябинске в 18 раз. Сегодня, 17 августа, в парке имени Гагарина собрались представители 6 районов города, чтобы представить свою экспозицию. Но это не просто собранные на территории района плоды и цветы. Каждый постарался сделать настоящее выступление, интерактивную презентацию своего района.

«Традиционно в выставке участвуют все районы Челябинска. Металлургический район показывает свою экспозицию на неделю раньше, мы приезжаем к ним на нее посмотреть. Здесь 6 остальных районов, которые презентуют инициативы и активности своего района. Здесь можно увидеть представителей садовых товариществ, образовательные организации, театры, творческие мастерские. Выставка цветов и плодов объединяет не только садоводов, ведь между плодами и цветами мы видим все самое лучшее, что есть на территории района. Все это собрано в единую композицию. Представляя лучший урожай, мы показываем лучшие достижения районов», — прокомментировал для сайта «Первый областной» заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Зрители выставки могли поучаствовать в представлении экспозиций районов, попробовать угощения, которые предлагали для гостей. На главной сцене парка выступили творческие коллективы, а после состоялось торжественное награждение.