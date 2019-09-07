В челябинском отеле перепутали отчество Владимира Преснякова

Артист отнесся к ошибке с юмором.

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Сегодня, 7 сентября в Челябинске проходит День города. На праздничном концерте выступит и Владимир Пресняков младший. Ночью он прибыл в город и разместился в одном из челябинских отелей, сотрудники которого решили хорошо встретить почетного гостя. Но не обошлось без конфуза.

В своем номере Пресняков обнаружил приветственную открытку и бутылку коньяка. Позабавила артиста именно открытка, фотографией которой он поделился в своем Instagram-аккаунте.





В послании обращаются к Владимиру Вячеславовичу. Только вот отчество у Преснякова-младшего Владимирович. Впрочем, он отнесся к этому с юмором.

«Безумно приятно, спасибо огромное, Челябинск! Раскачаем вас по полной! Как меня только не называли», — написал Пресняков.

Напомним, увидеть выступление артиста и его супруги Натальи Подольской, а также концерт группы A-Studio можно будет уже сегодня, 7 сентября, на Площади Революции. Ведущим праздничной программы станет Дмитрий Нагиев. Начало в 18:00.