Проголосовали первые жители Челябинской области

По всему региону находится 118 участков, которые начали работу до 8 утра.

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Сегодня утром свой голос за кандидатов отдали первые жители Челябинска. Пока что это работники самих избирательных комиссий. Голосование на некоторых избирательных участков было специально продлено для тех, кто не сможет посетить участок в обычное время. Например, для работников заводов, у которых могут начаться смены уже в восемь утра.

Одним из таких участков в Челябинске стало здание дорожно-строительного техникума №1 по улице Чайковского. «Ранние пташки» смогут не только проголосовать раньше всех, но и выпить горячего чаю. Здесь проходят выборы депутатов по одномандатному округу №7.

Всего по области таких участков 118. Они расположены в Челябинске, Чебаркуле, Копейске, Златоусте, Озерске, а также в Увельском, Саткинском, Нагайбакском, Кусинском, Кунашакском, Красноармейском, Катав-Ивановском, Каслинском, Еткульском, Верхнеуральском и Аргаяшском районах.