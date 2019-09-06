Нагиев, А-Студио, Высшая лига КВН и BlakStar: что еще ждет Челябинск в день города?!

Программа мероприятий охватит весь город. «Первый областной» подскажет, куда можно пойти.

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Праздничная афиша по случаю 283-летия Челябинска не просто насыщена, она грандиозна. Отмечать день города будут во всех районах мегаполиса. Вопросов: «Куда сходить в Челябинске?» и «Как провести день субботы», — точно ни у кого не должно возникнуть. Итак, сайт «Первый областной» публикует афишу, чтобы она стала вашим путеводителем по праздничным площадкам Дня города. Планируйте свой маршрут, выбирая мероприятии по вкусу.

Сад Победы

В 12.00 в Саду победы начнется праздничная программа «С днем рождения, любимый город!», а в 16.00 будет организовано этно-шоу Zainetdin.

Парк «Металлург» имени Тищенко

Здесь этно-шоу Zainetdin начнется в 14.00, а следом за ним, в 15.00, откроется программа «Челябинск, мы любим тебя!».

Театральная площадь

В 14.00 на Театральной площади начнется дневной концерт, хэдлайнерами на котором станут ведущие — «Бригада У», а также выступят Ivan Valeev и LUXOR.

Площадка у кинотеатра «Победа» (Комсомольский проспект, 34)

Здесь в 15.00 также начнется праздничный концерт. Гвоздем программы станет фестиваль команд КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН команды «Раисы».

«Чего ждать челябинцам? Ну, наверное, какого-то прикольного выступления в нашем обыкновенном стиле, мы, конечно, постараемся сделать по максимуму весело. Это будут какие-то домашние заготовки, по возможности, адаптированные на тему Челябинска, мы почитаем, что там у вас такого интересного есть, чтобы попробовать удивить», — по секрету рассказала Елена Хохоненко, одна из капитанов команды «Раисы».

В 18:00 и здесь начнется этно-шоу Zainetdin, а также интерактивное представление при участии Бригады У.

Городской сад имени Пушкина

В 16:00 в Парке Пушкина состоится концерт «Классика большого города».

Сквер по улице Молодогвардейцев

На Северо-Западе в 16.00 начнется праздничная программа «С днем рождения, любимый город!».

Парк культуры и отдыха Калининского района

На улице Чайковского в 17.00 будет организована праздничная программа «С днем рождения, любимый город!».

Кировка

В 14.00 на улице Кирова состоится финал XI открытого городского конкурса «Песня города — 2019»

В 18:00 фестиваль команд КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН команды «Раисы» переедет на Главную пешеходную улицу Челябинска.

Парк Гагарина (летняя эстрада)

Этно-шоу Zainetdin последнее выступление организует здесь в 20:00. В 22.00 часа в парке начнется показ фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Перейдем к самым ожидаемым событиям.

Главная сцена Челябинска традиционно расположилась на Площади революции.

Праздничная программа начнется в 16.00. А в 18.00 на сцену выйдет Дмитрий Нагиев, который станет ведущим большого праздничного шоу «Голоса и танцы Челябинска». Гостей праздника ждут выступления приглашенных звезд: группы «А Студио», Владимира Преснякова мл., Натальи Подольской, а также DJ Feel, DJ Project S-Brother-S.

Площадь у ледовой арены «Трактор»

Альтернативная площадка будет организована у ЛА «Трактор». Здесь в 14.00 состоится вело-мото-экстрим шоу с участием мировых звезд.

В 17.00 перед челябинцами и гостями города выступят Леша Свик, Feduk, а ткаже долгожданные звезды лэйбла BlakStar: Тимати и NaZima

Набережная реки Миасс

В 22:00 будет организован праздничный фейерверк.