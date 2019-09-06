Праздничная афиша по случаю 283-летия Челябинска не просто насыщена, она грандиозна. Отмечать день города будут во всех районах мегаполиса. Вопросов: «Куда сходить в Челябинске?» и «Как провести день субботы», — точно ни у кого не должно возникнуть. Итак, сайт «Первый областной» публикует афишу, чтобы она стала вашим путеводителем по праздничным площадкам Дня города. Планируйте свой маршрут, выбирая мероприятии по вкусу.
Сад Победы
В 12.00 в Саду победы начнется праздничная программа «С днем рождения, любимый город!», а в 16.00 будет организовано этно-шоу Zainetdin.
Парк «Металлург» имени Тищенко
Здесь этно-шоу Zainetdin начнется в 14.00, а следом за ним, в 15.00, откроется программа «Челябинск, мы любим тебя!».
Театральная площадь
В 14.00 на Театральной площади начнется дневной концерт, хэдлайнерами на котором станут ведущие — «Бригада У», а также выступят Ivan Valeev и LUXOR.
Площадка у кинотеатра «Победа» (Комсомольский проспект, 34)
Здесь в 15.00 также начнется праздничный концерт. Гвоздем программы станет фестиваль команд КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН команды «Раисы».
«Чего ждать челябинцам? Ну, наверное, какого-то прикольного выступления в нашем обыкновенном стиле, мы, конечно, постараемся сделать по максимуму весело. Это будут какие-то домашние заготовки, по возможности, адаптированные на тему Челябинска, мы почитаем, что там у вас такого интересного есть, чтобы попробовать удивить», — по секрету рассказала Елена Хохоненко, одна из капитанов команды «Раисы».
В 18:00 и здесь начнется этно-шоу Zainetdin, а также интерактивное представление при участии Бригады У.
Городской сад имени Пушкина
В 16:00 в Парке Пушкина состоится концерт «Классика большого города».
Сквер по улице Молодогвардейцев
На Северо-Западе в 16.00 начнется праздничная программа «С днем рождения, любимый город!».
Парк культуры и отдыха Калининского района
На улице Чайковского в 17.00 будет организована праздничная программа «С днем рождения, любимый город!».
Кировка
В 14.00 на улице Кирова состоится финал XI открытого городского конкурса «Песня города — 2019»
В 18:00 фестиваль команд КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН команды «Раисы» переедет на Главную пешеходную улицу Челябинска.
Парк Гагарина (летняя эстрада)
Этно-шоу Zainetdin последнее выступление организует здесь в 20:00. В 22.00 часа в парке начнется показ фильма «Тот самый Мюнхгаузен».
Перейдем к самым ожидаемым событиям.
Главная сцена Челябинска традиционно расположилась на Площади революции.
Праздничная программа начнется в 16.00. А в 18.00 на сцену выйдет Дмитрий Нагиев, который станет ведущим большого праздничного шоу «Голоса и танцы Челябинска». Гостей праздника ждут выступления приглашенных звезд: группы «А Студио», Владимира Преснякова мл., Натальи Подольской, а также DJ Feel, DJ Project S-Brother-S.
Площадь у ледовой арены «Трактор»
Альтернативная площадка будет организована у ЛА «Трактор». Здесь в 14.00 состоится вело-мото-экстрим шоу с участием мировых звезд.
В 17.00 перед челябинцами и гостями города выступят Леша Свик, Feduk, а ткаже долгожданные звезды лэйбла BlakStar: Тимати и NaZima
Набережная реки Миасс
В 22:00 будет организован праздничный фейерверк.