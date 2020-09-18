В Челябинском молодёжном театре открыли новый сезон

Здание распахнуло двери впервые после масштабной реконструкции.

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Новый сезон открыли в Челябинском молодёжном театре. Сегодня, 18 сентября, в здание, после масштабной реконструкции пришли первые зрители. В их числе был и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Глава региона, вместе с супругой Ириной, посетил театр и посмотрел премьеру — спектакль «Как слониха упала с неба» по книге Кейт ДиКамилло, в постановке режиссёра Ивана Пачина. Также Алексей Текслер подчеркнул, что ходил в это здание ещё в детстве, когда учреждение называлось Театром юного зрителя.

«Я очень хорошо его помню, и первый театр, в который мы пришли с семьей после возвращения в регион, — как раз Молодежный театр. Было заметно, что театр обветшал, этому зданию 117 лет, мы приняли решение, в рамках национального проекта „Культура“ был сделан комплексный ремонт здания. Мне очень понравилось, качественно выполнены работы, я уверен зрители это оценят»,— сказал Алексей Текслер.

Отметим, что в ходе визита в театр Алексей Текслер осмотрел выполненные ремонтные работы. Они прошли в рамках национального проекта «Культура».