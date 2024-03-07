В челябинском микрорайоне Парковом построят школу на 1100 мест

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья сделают отдельные санузлы и душевые

В челябинском микрорайоне Парковом приступили к строительству школы на 1100 человек. Это будут три связанных между собой блока с двумя внутренними дворами. Объект введут в работу в 2026 году, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Школу построят в микрорайоне № 48 в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля в рамках нацпроекта «Образование».

Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников. Там сделают 16 учебных и 6 специализированных кабинетов — для рисования, труда, информатики и вычислительной техники, внеурочной деятельности. Столовую сделают на первом этаже. Она рассчитана на 550 мест с организацией раздельных потоков школьников начальных классов, среднего и старшего звена.

«В школе также появится спортивный зал с тренерской, снарядной, раздевалками для мальчиков и девочек с душевыми и санузлами, отдельно — для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Рядом со спортзалом обустроят зал хореографии и тренажерный зал», — сказали в пресс-службе.

В центральном блоке на втором этаже построят актовый зал на 430 мест. Там также предусмотрены помещения для хранения декораций и радиоузел. На третьем этаже оборудуют читальный зал с библиотекой, медиатекой и книгохранилищем.

На каждом этаже сделают рекреации и широкие коридоры для отдыха.

«Стоит отметить, что вся территория и здание самой школы станут безбарьерной средой для маломобильных групп населения», — добавили в пресс-службе.