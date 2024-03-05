В Снежинске построят школу на 1000 мест и откроют центр онкологической помощи

ЗАТО активно развивается во всех сферах в рамках нацпроектов

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Небольшой город Снежинск в Челябинской области, население которого составляет чуть более 52 тысяч человек, — не только часть истории атомного проекта страны, но и активно развивающаяся территория. За последние несколько лет город значительно преобразился в рамках реализации нацпроектов и продолжит свое развитие, передает правительство Челябинской области.

В Снежинске есть все для комфортной жизни: сеть спортивных, культурных и социальных объектов. Образовательные учреждения города входят в топ лучших не только по региону, но и по стране в целом. Здесь уже с детства готовят отличных специалистов. Так, в центре цифрового образования детей «IT-куб» юные снежинцы под руководством конструкторов, инженеров и IT-специалистов разрабатывают собственные проекты в самых востребованных областях науки и техники.

В рамках нацпроектов в Снежинске создаются и преображаются объекты и территории. Например, не так давно открылась модельная библиотека с арт-холлом, мультимедийной зоной, творческими мастерскими. Преобразились городской парк и набережная. На последней оборудовали спуск к воде, игровые зоны, лодочную станцию с причалом.

Масштабные изменения происходят и в сфере здравоохранения: отремонтированы детская и взрослая поликлиники, открыто новое приемное отделение, создан кол-центр, закуплено современное оборудование. К работе привлечены квалифицированные медики.

По словам главы Снежинска Андрея Пульникова, работа в этом направлении продолжится.

«Благодаря нацпроектам, инициированным президентом, мы смогли заложить прочный фундамент для развития нашего города. Многое предстоит еще сделать. Это открытие центра онкологической помощи, строительство школы на 1000 мест, капитальный ремонт Дворца культуры и школьных стадионов. Мы должны создать равные возможности всем жителям нашего города»,— сказал мэр.

Важный импульс развитию города и региона в целом придал открывшийся в 2021 году образовательный центр «Новый Снежинск», где РФЯЦ—ВНИИТФ с консорциумом вузов ведет подготовку уникальных специалистов для атомной отрасли.