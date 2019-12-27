В челябинском институте культуры появился бюст нобелевского лауреата

Нагиб Махфуз — единственный среди арабов, удостоенный высокой премии в области литературы.

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В преддверии 2020 года, который объявлен главами двух государств годом гуманитарного сотрудничества России и Египта, в институте культуры и искусств Челябинска открыли бюст выдающемуся человеку, лауреату Нобелевской премии Нагибу Махфузу.

«Египет — это особая страна, это колыбель человеческой цивилизации. Такой подарок неоценим для нашего ВУЗа, присутствие бюста такого деятеля, будет одухотворять обстановку нашего заведения», — сказал ректор ЧГИКИ, доктор исторических наук, профессор Владимир Рушанин.

Появление такого бюста в стенах образовательного учреждения весьма символично для института.

«Это бюст Нобелевского лауреата по литературе, а литература — это фундаментальная область культуры, именно поэтому данный бюст открылся в нашем институте», — отметил проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ЧГИКИ, доктор культурологии, профессор Сергей Синецкий.

ВУЗ давно входит в число лидирующих по стране учебных заведений по процентному соотношению отечественных и иностранных студентов, в ЧГИКИ их 10%.

Бронзовый памятник весит 85 кг, его закрепили на мраморном постаменте.

«На работу ушло 3 месяца, сначала делали в глине, потом изготовили восковую форму и только после отлили в бронзе», — рассказывает автор бюста, экс-советник по вопросам культуры при Посольстве Арабской Республики Египет в РФ, профессор Хелуанского университета, член Союза художников Египта и России Элсерви Усама Элсаед Махмуд Мохамед.

Нагиб Махфуз является автором более 40 романов и сборников рассказов, достоверно отображающих социальную и политическую жизнь египетского общества.