Министерство образования Ирана готово к сотрудничеству с Челябинском

На Южный Урал может приехать профессор персидского языка и литературы для обучения студентов.

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В феврале в Челябинске откроется Центр развития персидской культуры «Хафиз», что поможет в распространении персидского языка и культуры в нашем регионе. Директор центра Михаил Ансимов встретился в минувшие выходные с доктором Бахадором Багери, вице-президентом по развитию персидского языка и иранских исследований в университетах и ​​центрах за рубежом, и заручился поддержкой иранской стороны.

«Отношения между Ираном и Россией развиваются из года в год, но, к сожалению, в силу международных санкций и многочисленных стереотипов, интерес к Ирану остается только среди узкого круга лиц», — говорит директор персидского культурного центра «Хафиз» Михаил Ансимов.

Ранее в ЧелГу открывали направление «иранистики», но первая группа из восьми человек распалась. Связано это с неустойчивым сотрудничеством между государствами. Михаил Ансимов решил поддержать направление. Востоковед планирует, что его центр станет действующим инструментом для взаимодействия Челябинской области с Ираном в различных сферах, включая туризм, студенческий обмен и развитие экономического потенциала Южного Урала.

«Будем надеяться, что наши вузы будут создавать инфраструктуру для возможного сотрудничества по обучению языку и специалистов по Ирану. Желающих изучать язык не так много, поскольку существует некое незнание, вакуум. Мы его стараемся разрывать. У нас уже был опыт обмена специалистами. Если снова наберется группа, хорошо бы из человек 15, нам, конечно, нужен будет преподаватель — носитель языка», — комментирует и. о. заведующего кафедрой зарубежного регионоведения ЧелГУ Максим Смирнов.

Министерство образования и науки Ирана готово сотрудничать с Челябинском в направлении образования и культуры и даже направить профессора персидского языка и литературы в один из местных университетов, а также предоставлять стипендии заинтересованным студентам, готовым обучаться в Иране.