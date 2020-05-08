Руководитель челябинского филиала РАНХиГС покинул свой пост

Место и.о. руководителя занял Евгений Алдошенко.

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6 мая директору челябинского филиала РАНХиГС Сергею Зырянову исполнилось 70 лет. Он принял решение покинуть пост в вузе и теперь продолжит работу главным редактором научного журнала «Социум и власть», издаваемого институтом. Отмечается, что журнал получил статус общероссийского и включен в перечень ведущих научных журналов и изданий Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ.

Пока новый руководитель не назначен, исполняющим обязанности директора челябинского филиала РАНХиГС приказом ректора Президентской академии назначен Евгений Алдошенко. Отмечается, что он работает в учебном заведении с 1999 года. А начинал трудовую деятельность с должности лаборанта отдела вычислительной техники. С 2010 года работал заместителем директора филиала.

«Евгений Алдошенко постоянно участвует в развитии различных пилотных и инновационных проектов. Он является специалистом в области информационных технологий, поэтому ему удается постоянно расширять спектр технических и технологических возможностей филиала, в том числе по обеспечению дистанционного обучения студентов и слушателей. Это особенно актуально в нынешних непростых условиях. Уверен, что опыт, знания, полученные в работе в вузе за все эти годы, поддержка коллектива помогут укрепить позиции нашего филиала среди учебных заведений области в решении такой важной задачи, как подготовка высокопрофессиональных управленческих кадров для Южноуральского региона», — поделился прежний руководитель РАНХиГС Сергей Зырянов.

К слову, Алдошенко является членом Общественного совета при Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области, областной комиссии по цифровому развитию, Общественного совета при Территориальном фонде обязательного медицинского страхования области. Также он активно участвует в работе экспертных советов и конкурсных комиссий по формированию управленческих кадров Южного Урала и социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации.