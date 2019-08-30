Грандиозный финал «Марафона талантов» пройдет сегодня в Челябинске

Свои номера в прямом эфире покажут самые одаренные жители области.

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Сегодня, 30 августа, лучшие творческие коллективы и исполнители Челябинской области выступят в Челябинске. В столице региона пройдет гала-концерт второго этапа областного фестиваля народного творчества «Марафон талантов».

С 9 по 24 августа прошло пять зональных этапов в Магнитогорске, Сатке, Кыштыме, Пласте и в селе Долгодеревенское. Участники приезжали со всех уголков Челябинской области, однако до финала дошли всего 25 сольных артистов и коллективов. Они и выступят сегодня в Челябинском академическом театре драмы им. Н. Орлова.

Прямую трансляцию с места событий вы сможете увидеть в 16:00 на телеканале ОТВ или в то же время на сайте 1obl.tv.