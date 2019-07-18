Южноуральских пенсионеров доставляет в поликлинику «личный»‎ автомобиль

В регионе продолжается закупка транспортных средств для социальных учреждений.

В Челябинскую область в течение июля поступит транспорт для доставки сельчан в медицинские учреждения. Это коснется 13 муниципальных районов, среди них Варненский, Верхнеуральский, Верхнеуфалейский, Карталинкий, Кизильский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский, Уйский и Чесменский.

Автотранспорт поможет сельским гражданам старше 65 лет добраться до поликлиники, чтобы получить различные виды медобслуживания. 10 машин уже находятся в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Еткульском, Каслинском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском и Чебаркульском муниципальных районах, а также в Миассе.

Благодаря экономии средств, которая сложилась в результате электронного аукциона на поставку автотранспорта, теперь дополнительно закупят еще 6 автомобилей для Ашинского, Златоустовского, Кыштымского, Октябрьского, Сосновского и Усть-Катавского муниципальных образований.