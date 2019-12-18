Более 25 тысяч тонн овощей в год будут выращивать в новых теплицах Усть-Катава

Новый агрокомплекс посетил губернатор Челябинской области.

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Важное для всего агропромышленного сектора региона событие произошло сегодня Усть-Катаве. Здесь открылся новый тепличный комплекс с досветкой «Горный», мощности которого со временем смогут на 100% покрыть потребность жителей Челябинской области в помидорах и огурцах, а часть овощей будет продаваться и в другие регионы страны.

«Для развития агропромышленного комплекса региона это один из важнейших проектов, которые мы реализовали за последние три года. На треть вырастет мощность общего тепличного хозяйства региона. Мы будем в несколько раз больше производить, учитывая высокоэффективные решения, которые здесь принимаются, мы будем намного больше производить тепличных овощей, зелени», — отметил Алексей Текслер, который принял участие в официальном открытии предприятия.

Открытие тепличного комплекса «Горный» важно и для самого Усть-Катава, в частности для решения проблем социального характера. В городе один из самых высоких показателей по безработице, для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо было открыть порядка 500 рабочих мест. На новом предприятии их 720, а с последующим расширением станет и того больше. Планируется, что за счет появления сезонных теплиц, в которых будут выращивать, в том числе грибы, штат работников удастся увеличиться до 1 500 человек. Производительность самого предприятия возрастет до 45 тысяч тонн в год, сейчас его мощность — 25 000 тонн овощей.

«Надо сказать, что оборот этого комплекса будет больше 2 миллиардов рублей, это дополнительные налоги, которые пойдут сюда же в территорию и позволят решить социально-значимые задачи, так что, со всех точек зрения, это крайне важный проект для региона», — отметил губернатор Челябинской области.

Сотрудники комплекса «Горный» в работе используют специальные тележки, которые помогают им облегчить процесс ухода за овощами: они работаю как подъемники, за счет этого сотрудники теплицы могут подвязывать культуры. Алексей Текслер рассказал, что производство подобных механизмов уже налажено на одном из предприятий Катав-Ивановска, но качество выпускаемой там продукции пока не до конца отвечает потребностям тепличного комплекса.

«Сегодня дал поручение, потому что пока, с точки зрения качества, то, что производят наши предприятия, не устраивает предприятия агрокомплекса „Горный“. Здесь надо поработать над качеством, мы все в этом заинтересованы и поможем. Думаю, мы сможем сделать эти тележки надлежащего качества и по конкурентной цене», — предположил губернатор.

Реализация проекта «Тепличный комплекс в г. Усть-Катав с досветкой — «Горный» стала реальной благодаря совместным усилиям правительства региона, фонда развития моногородов, инвесторам и банкам. Как отметил губернатор, благодаря инфраструктуре, которая была проложена для тепличного комплекса, в дальнейшем в этом месте можно будет реализовать и другие экологичные и высокотехнологичные производства.